حتا الإماراتي يضم نجما الزمالك السابقين في الكرة الطائرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي حتا الإماراتي إتمام مجلس إدارته إجراءات تعاقده مع الثنائي المصري محمد مصطفى "لعبة" ورضا هيكل لتدعيم صفوف فريق كرة الطائرة به للموسم المقبل 2025/26.

وجاء انضمام محمد مصطفى "لعبة" لصفوف حتا بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك وعدم توصله لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء لتجديد تعاقده.

وعلى الجانب الآخر كان رضا هيكل قد رحل عن صفوف الزمالك خلال الموسم الماضي لينضم لنادي كان الفرنسي.

وحاول مسؤولو الزمالك إعادة رضا هيكل لصفوف فريقهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية ولكن لم يصل الطرفان لأي اتفاق.

ووصل الثنائي المصري صباح اليوم السبت إلى دولة الإمارات تمهيدًا للانتظام بصفوف الفريق.

