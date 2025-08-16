عائلة لاعب الزمالك الجديد تؤازره في مباراة المقاولون العرب اليوم

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر مقرب من البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور عائلته لملعب ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم، لمؤازرته خلال لقاء المقاولون العرب.

ويظهر خوان ألفينا بيزيرا للمرة الأولى مع الزمالك، في التاسعة مساء اليوم، إذ أعلن البلجيكي يانيك مدرب الفريق، قائمته للمباراة، وشهدت وجود البرازيلي وغياب شيكو بانزا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح خاص لمصراوي: "والد خوان ألفينا ووالدته وزوجته، سيحضرون مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم".

وتضم قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايك - صلاح مصدق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - سيف جعفر - خوان ألفينا بيزيرا - آدم كايد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - عبد الحميد معالي

خط الهجوم: عدي الدباغ - ناصر منسي - عمرو ناصر - أحمد شريف

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة