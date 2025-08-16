شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددًا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك أحمد سيد زيزو متابعيه احتفاله بحصوله على جائزة أفضل لاعب بمباراة الأهلي وفاركو، فيما شارك زميله محمد شريف متابعيه صورًا من احتفاله بتسجيله هدفًا خلال المباراة ذاتها.

وكذلك نشر البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي مقطع فيديو لتحضيره لحفل زفافه في إحدى المناطق الساحلية، بينما شارك عمرو جمال متباعيه باستمتاعه بإجازته الصيفية.

ونشر محمد عواد حارس مرمى الزمالك صور لاطلاله له فيما هنأ سعد سمير زميله السابق بالأهلي كريم وليد "نيدفيد" بمناسبة عيد ميلاده، فيما شارك حمدي فتحي المحترف المصري بصفوف الوكرة القطري ظهوره مع فريقه بالموسم الجديد.

وشارك عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا صورة له من مشاركته في مباراة زد.

