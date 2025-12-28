مباريات الأمس
سر غياب أحمد حمدي عن مران الزمالك قبل مواجهة بلدية المحلة

كتب - نهى خورشيد

02:28 ص 28/12/2025
كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق آخر تطورات أزمة اللاعب أحمد حمدي داخل القلعة البيضاء ، في ظل الخلاف الدائم بينه وبين المدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية:"مران الزمالك بالأمس شهد غياب أحمد حمدي عن التدريبات الجماعية، في المران الأخير قبل مواجهة بلدية المحلة غداً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وهو ما زاد من حدة الأزمة داخل الفريق".

وتابع: "غياب أحمد حمدي جاء بعد علمه باستمراره خارج حسابات الجهاز الفني، على خلفية المشادة التي وقعت خلال أحد التدريبات الجماعية في الفترة الماضية، والتي أثرت على موقفه الفني مع الفريق".

واختتم تصريحاته قائلاً: " من المتوقع أن تزداد لأمور تعقيداً بالنسبة للاعب، في ظل وجود أزمة أخرى تتعلق بمستقبله مع النادي، إذ لم تفتح إدارة الزمالك حتى الآن ملف تجديد عقد أحمد حمدي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

أحمد حمدي نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وبلدية المحلة خالد الغندور

