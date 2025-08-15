كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الشوط الأول متقدماً على نظيره فاركو بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الأحمر أهدافه عن طريق رأسية المهاجم محمد شريف في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول، لينجح زيزو بعد 10 دقائق بعد ذلك في قص شريط أهدافه مع الأهلي في الدوري مسجلاً الهدف الثاني من رأسية أيضاً.

وشهد الشوط الأول إلغاء هدف لـ تريزيجيه في الدقيقة 16 بداعِ التسلل على بن رمضان، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفار.

تشكيل الأهلي

وبدأ ريبيرو مباراة الأهلي وفاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.