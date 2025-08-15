زيزو وشريف يقودان الأهلي للفوز برباعية على فاركو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وسجل رباعية الأهلي كل من: محمد شريف بالدقيقة 10، أحمد سيد زيزو بالدقيقتين 21 و59، جراديشار بالدقيقة 81، فيما سجل هدف فاركو اللاعب محمد فخري بالدقيقة 70.

وشهدت الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء طرد لاعب الأهلي محمد هاني.

وكان الأهلي قد استهل موسمه الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت، فيما تعادل فاركو سلبيًا مع نظيره إنبي.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو:

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي النادي الأهلي على الكرة ولكن دون خطوة ثم أوقف مدافع الأهلي ياسين مرعي هجمة لفاركو بالدقيقة 3.

وأرسل اللاعب أشرف داري تمريرة لزميله محمد شريف الذي لم يتحكم بها فوصلت بعد مرورها من أسفل قدمه لحارس مرمى فاركو شيكا بالدقيقة 8.

وعاد الأهلي بعرضية في الدقيقة 9 للاعب محمد هاني وصلت لزميله محمد شريف الذي سددها قوية ولكن بعيدة عن المرمى.

وقصّ محمد شريف شريط التسجيل بعدما وصلته كرة عرضية من زميله محمد هاني أسكنها الشباك بالدقيقة 10.

وسيطر لاعبو فاركو على الكرة لدقائق معدودة وصلت خلالها كرة للاعب محمد فخري الذي سددها بدفاع الأهلي بالدقيقة 12 ثم وصلت كرة عرضية في الدقيقة 14 لمحمود حسن تريزيجيه ولكن لم يحسن الأخير استلامها ليُبعدها الدفاع.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله محمود حسن "تريزيجيه" بالدقيقة 16 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعِ وجود تسلل على زميله محمد علي بن رمضان في بداية اللعبة.

وأرسل محمد علي بن رمضان كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء حولها زميله أحمد سيد "زيزو" برأسه في الشباك بالدقيقة 21 معززًا تقدم فريقه.

وكاد يصنع زيزو هدفًا هذه المرة بعدما أرسل كرة عرضية في الدقيقة 24 ولكن لم يلحق بها زميله تريزيجيه .

وأوقف ديانج هجمة لصالح فاركو في الدقيقة 26 لتصل الكرة لزميله محمد هاني ولكن حصل على خطأ بعد تدخل لاعب فاركو كريم الديب.

وأرسل أشرف بنشرقي كرة عرضية في الدقيقة التالية أبعدها دفاع فاركو لتصل إلى ديانج الذي سددها قوية ولكن علت المرمى.

وعاد فاركو للظهور بمنطقة جزاء الأهلي ولكن رأسية كريم الطيب مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير بالدقيقة 29. وأوقف الحكم اللعب بالدقيقة التالية لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وأرسل تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 38 لزميله محمد شريف ولكن وصلت سهلة في يد حارس مرمى فاركو شيكا.

وكاد يباغت فاركو الأهلي بهدف في الدقيقة 39 ولكن رأسية لاعبه مرت بجانب المرمى في الدقيقة 39.

وسدد لاعب الأهلي كريم فؤاد كرة في الدقيقة 40 ارتطمت في جسد مدافعي فاركو.

وأرسل أشرف بنشرقي كرة عرضية في الدقيقة 51 لم يرتق لها تريزيجيه لتنتهي لرمية مرمى ثم أرسل اللاعب كرة عرضية في الدقيقة 55 ولكن أبعدها دفاع فاركو.

وعزز زيزو تقدم الأهلي بهدف ثالث بالدقيقة 59 بعدما وصلته كرة بينية من يسار الملعب من زميله أشرف بنشرقي وجهها نحو الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وتصدى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 66 لرأسية خطرة من لاعب فاركو لتصبح ركنية ثم تصدى مصطفى شوبير في الدقيقة التالية لتسديدة.

ودفع المدير الفني لفريق الأهلي ريبيرو في الدقيقة 67 باللاعب أحمد نبيل "كوكا" بدلاً من أليو ديانج وباللاعب جراديشار بدلاً من محمد شريف.

وقلص فريق فاركو النتيجة بهدف في الدقيقة 72 من خطأ لمصطفى شوبير حين حاول منع الكرة من التحول لركنية فمهدها للاعب فاركو محمد فخري الذي أسكنها الشباك.

جراديشار أضاف الهدف الرابع للأهلي بالدقيقة 81 بعدما وصلته كرة على حدود منطقة جزاء فاركو ليراوغ حارس المرمى ويسكن الكرة الشباك.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 90+1 بطاقة حمراء ضد لاعب الأهلي محمد هاني.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو

وبدأ فريق الأهلي مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف

تشكيل فاركو لمباراة الأهلي

وبدأ فاركو مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا سار، معاذ أحمد ، محمد حسين، جابر كامل.

خط الوسط : أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري.

خط الهجوم: محمود فرحات و كريم الطيب.

اقرأ أيضًا:

4 صور ترصد احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

"الرئيس اتفق مع العرّاب".. أهلي طرابلس يكافيء البدري على تتويجه بالدوري الليبي