منتخب مصر لكرة اليد يكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا كبيرًا على نظيره النرويجي بنتيجة (47 ـ26) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة لتحديد أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 23 ـ14 قبل أن يحسم المباراة لصالح بفارق كبير.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب مع الفائز من مباراة أيسلندا والمجر، يوم الأحد المقبل لتحديد صاحب المركزين الخامس والسادس.

المنتخب الوطني خسر مساء يوم أمس الخميس أمام نظيره الإسباني بنتيجة (29-31) ضمن منافسات دور ربع النهائي.

وسبق وتوّج منتخب مصر بلقب نسخة 2019 من البطولة فيما احتل المركز الرابع بنسخة العام الماضي.

وحصل اللاعب حمزة وليد على جائزة رجل مباراة المنتخب الوطني ونظيره النرويجي بعدما سجل 9 أهداف.

