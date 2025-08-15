مباريات الأمس
إعلان

مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب حامد حمدان عن مباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية

07:23 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
    حامد حمدان
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب غياب لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان عن صفوف بتروجيت خلال مباراته اليوم الجمعة مع نظيره كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن سبب خروج حامد حمدان من قائمة المباراة هو استمرار انقطاعه عن التدريبات الجماعية لفريقه اعتراضًا على عدم موافقة إدارة نادي بتروجيت على رحيله لصفوف الزمالك بالانتقالات الصيفية الماضية.

حامد حمدان صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف المجد السكندري.

وشارك لاعب الوسط بقميص بتروجيت خلال الموسم الماضي بـ 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 2170 دقيقة لعب.

بتروجيت كان قد تعادل في مباراته بالجولة الأولى سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، فيما خسر فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف على يد نظيره الجونة.

حامد حمدان بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية بتروجيت كهرباء الإسماعيلية الزمالك صفقات الدوري المصري
