مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

مقارنة بين الأهلي وفاركو قبل مباراة اليوم

04:41 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأهلي وفاركو
  • عرض 4 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
  • عرض 4 صورة
    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فاركو، في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن الفوز الأول له في الموسم الجديد من الدوري، بعد التعثر في الجولة الأولى والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

وعرض موقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت"، مقارنة بين الفريقين قبل لقاء اليوم، جاءت كالآتي:

1-القيمة التسويقية

-الأهلي: 38.25 مليون يورو

-فاركو: 2.18 مليون يورو

2-متوسط أعمار اللاعبين

-الأهلي: 27 عاما

-فاركو: 23.9 عاما

3-لاعبو منتخب مصر

-الأهلي: 13 لاعبا

-فاركو: 0

4-لاعبو منتخب مصر للشباب

-الأهلي: 5 لاعبين

-فاركو: لاعبان

اقرأ أيضًا:

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو

تقليد رونالدو والرقص مع الجماهير.. لاعبون تعرضوا للإصابة أثناء الاحتفال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وفاركو مقارنة بين الأهلي وفاركو الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان