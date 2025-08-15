مقارنة بين الأهلي وفاركو قبل مباراة اليوم

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فاركو، في التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن الفوز الأول له في الموسم الجديد من الدوري، بعد التعثر في الجولة الأولى والتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

وعرض موقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت"، مقارنة بين الفريقين قبل لقاء اليوم، جاءت كالآتي:

1-القيمة التسويقية

-الأهلي: 38.25 مليون يورو

-فاركو: 2.18 مليون يورو

2-متوسط أعمار اللاعبين

-الأهلي: 27 عاما

-فاركو: 23.9 عاما

3-لاعبو منتخب مصر

-الأهلي: 13 لاعبا

-فاركو: 0

4-لاعبو منتخب مصر للشباب

-الأهلي: 5 لاعبين

-فاركو: لاعبان

