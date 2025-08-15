القاهرة – مصراوي

علق أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي السابق، على جلوس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على مقاعد البدلاء، وذلك خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

وقال فتحي:"لاعب كبير مثل الشناوي يجب أن يبلغ قبل المباراة بوقت كافي إذا كان لن يشارك أساسيا، مش في يوم المحاضرة، على الأقل، يقال له قبلها بيوم أو يومين حتى يكون مستعدا نفسيا بعدم المشاركة."

وأضاف:"اللي بيحصل مع الشناوي مش طبيعي، وفي هجوم مبالغ فيه عليه، رغم أنه من أفضل الحراس في آخر 7 أو 9 سنوات مع الأهلي، ولم يرتكب أخطاء كارثية تبرر هذا الهجوم، ومن حقه يعرف مصيره في التشكيل مبكرا."

وأوضح فتحي:"لعبنا مباراة ودية مع الأهلي قبل انطلاق الدوري، وكنت واقف بتكلم مع الشناوي، وحسيت إنه عايز يقول حاجة ومش عارف يقولها، كان زعلان شوية، فقولتله: متشغلش بالك، اشتغل على نفسك واتمرن كويس، وقدم اللي عليك."

وتابع:"الشناوي يمتلك خبرات كبيرة، سواء على مستوى المباريات المحلية أو الدولية، وشارك في كأس العالم وبطولة إفريقيا، وده يرشحه لبدء المباريات بشكل أساسي، في المقابل، مصطفى شوبير حارس مميز، عنده رد فعل سريع، وصغير في السن، وبيمر بمرحلة إعداد ليكون الحارس الأول في المستقبل."

واختتم قائلا:"لكن من الصعب المقارنة بين الاثنين في الوقت الحالي، لأن الشناوي يتفوق من حيث الخبرات، بينما شوبير لديه مستقبل واعد."