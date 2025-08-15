القاهرة - مصراوي

تستأنف اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الأهلي أمام فاركو، ومواجهة البنك الأهلى وحرس الحدود.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة:

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد فاركو - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

حرس الحدود ضد البنك الأهلى - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2