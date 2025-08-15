مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تستأنف اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الأهلي أمام فاركو، ومواجهة البنك الأهلى وحرس الحدود.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة:
بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1
الأهلي ضد فاركو - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
حرس الحدود ضد البنك الأهلى - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2
