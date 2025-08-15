مباريات الأمس
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

03:58 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
    الأهلي وفاركو
    مباراة الأهلي وفاركو
    عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو
    مباراة الأهلي وفاركو
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وفاركو
    محمد هاني من مباراة الأهلي وفاركو
    الأهلي وفاركو
القاهرة - مصراوي

تستأنف اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الأهلي أمام فاركو، ومواجهة البنك الأهلى وحرس الحدود.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة:

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد فاركو - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

حرس الحدود ضد البنك الأهلى - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

