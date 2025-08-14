مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

"خطة تطوير الأداء".. ختام الفوج الثالث من حكام النخبة بدوري المحترفين

04:39 م الخميس 14 أغسطس 2025

حكام النخبة في دوري المحترفين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
اختتم معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين، ظهر اليوم الخميس، والذي انطلق يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس حتى يوم 14 من الشهر الجارى، وذلك ضمن خطة تطوير الأداء التحكيمي للموسم الجديد.

وشهد المعسكر تدريبات عملية ونظرية ركزت على أسس التحكم فى إدارة المباراة، والتحرك والتمركز السليم داخل الملعب، بالإضافة إلى استخدام السرعات المختلفة بما يواكب مجريات اللقاء ويضمن اتخاذ القرارات الدقيقة في التوقيت المناسب.

وضم الفوج الثالث 40 حكمًا، بواقع 20 حكم ساحة و20 مساعدًا، في إطار خطة لجنة الحكام الرئيسية لتجهيز العناصر التحكيمية على أعلى مستوى فني وبدنى، استعدادًا للموسم الجديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حكام النخبة بدوري المحترفين معسكر الحكام دوري المحترفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو