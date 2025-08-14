كتب- محمد خيري:

كشف اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، عن نية الرابطة في إصلاح جميع الأخطاء التي وقعت فيها المواسم الماضية.

وقال سويلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "من بداية الدوري وكل مجلس الرابطة حريصة على إنجاح المسابقة بشكل رائع ونعمل على تلاشي الأخطاء".

وأضاف: "قررنا تعديل درع جائزة رجل المباراة بناء على الانتقادات التي تلقيناها، وجاهزون للرد على أي سلبيات".

وتابع: "أساس العقوبات هي تقرير مراقب المباراة ولا نستطيع توقيع عقوبة بدون تقرير مراقب المباراة، وعاقبنا جمهور الزمالك بناء على تقرير مراقب المباراة أمام الأهلي المراقب لم يقر بأي أخطاء".

وواصل: "هناك أشياء معينة قد نتخذ عقوبات بناء على شكوى أحد الأندية المتضررة من الخطأ، ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء يدعو لاتخاذ قرارات من الرابطة دون النظر إلى تقرير مراقب المباراة".

وأكمل: "هناك لاعبين كثيرين تعرضوا للسباب وتم تطبيق اللائحة، والرابطة قد تتدخل لاتخاذ عقوبات دون انتظار مراقب المباراة حال وجود خطأ كبير، ومجلس الرابطة قد يتدخل لتغليظ العقوبة حال حدوث شئ يؤثر على سير المباراة".

وتابع: "أعتقد أن الأهلي سيخاطبنا لاستقدام تحكيم أجنبي لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز، ووضعنا في اللائحة بند على أحقية كل ناد باستقدام طاقم حكام أجنبي قبل المباراة بعشر أيام على الأقل وأن يخاطبنا بذلك".

واختتم تصريحاته: "وضعنا لوائح قوية من اجل عدم تكرار أخطاء المواسم الماضية حتى نغلق الجدل أمامها مثل عقوبات الانسحاب من المباريات التي تسبّب جدلا واسعا في الوسط الرياض".