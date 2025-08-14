قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد

كتب- محمد خيري:

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول وإعادته للتدريبات مرة أخرى في الأيام المقبلة.

جون إدوارد، قرر في وقت سابق، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وخاض أحمد فتوح في الفترة الماضية، تدريبات تأهيلية منفردة، بقرار من جون إدوارد وعبدالناصر محمد مدير الكرة، لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد وعبدالناصر محمد مدير الكرة أخطروا أحمد فتوح بالعودة للانتظام في تدريبات الفريق الجماعي عقب مباراة المقاولون العرب.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد، أخبر اللاعب أن هذه هي الفرصة الأخيرة والعقوبة المالية لا تراجع فيها، وحال تكرار الواقعة أو خروجه عن النص، سيتم عرضه للبيع فورا دون أي تراجع.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غدا السبت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.