شوبير يكشف سبب توقف مفاوضات تجديد عقد أليوديانج

القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب التغير المفاجئ في موقف المالي أليو ديانج بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي، وذلك عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير".

سبب توقف مفاوضات تجديد عقد أليوديانج

وقال شوبير إن الأهلي كان قريبا جدا من تجديد عقد ديانج، وكان من المنتظر أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال يوم أو يومين، لتمديد عقده لمدة ثلاثة مواسم على الأقل مقابل مبلغ مالي جيد.

وأضاف: "ديانج أبلغ الإدارة بموافقته على التوقيع، لكنه طلب تأجيل الأمر لما بعد مشاركته في بعض مباريات الدوري، غير أنه فوجئ بالجلوس على دكة البدلاء في أول مباراة، دون أن يشارك خلالها."

وتابع شوبير: "ديانج تساءل كيف أجدد عقدي إذا كنت لا أشارك، رغم غياب مروان عطية الذي يلعب في نفس مركزي، وإذا كنت لم ألعب في غيابه، فماذا سيكون موقفي عند عودته وحتى خلال المباراة لم يتم استبدال أي لاعب لي، وهذا يعني أنني الخيار الثالث في هذا المركز."

واختتم شوبير حديثه: بالتأكيد على أن مفاوضات تجديد عقد أليو ديانج توقفت حاليا، مشيرا إلى أن النادي الأهلي تفاجأ بعدم مشاركة اللاعب، لكنه شدد على أن القرارات الفنية داخل الأهلي تُتخذ من قبل الجهاز الفني فقط، دون تدخل من الإدارة.