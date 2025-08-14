مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

"مش شغلتك".. شوبير يوجه انتقادات قوية لمدرب حراس الأهلي السابق لهذا السبب

03:06 ص الخميس 14 أغسطس 2025
background

كتب- نهى خورشيد:

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة عقب تصريحات طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق والحالي للمقاولون العرب، والتي هاجم فيها أداء مصطفى في مباراة مودرن سبورت.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"إيه الحملة اللي على الأهلي دي! في إيه! واحد طالع يتكلم عن الشناوي وشوبير، ومين هيلعب الماتش الجاي، دي مش شغلتك، ممكن تتوقع، لكن مش شغلتك تحدد مين هيلعب".

وأضاف:"ويقعد يحلل الكورة ولما طلعت ولما نزلت ولما وقفت ولما طالت! في إيه! ما إنت كنت مدرب وحصلت مصايب، مش معقول، أمر عجيب جداً".

واستكمل شوبير هجومه قائلًا: "الناس اللي بتتكلم مالهاش علاقة بالنادي الأهلي، وهتيجي كمان تدي نصيحة للنادي الأهلي! إحنا مستغنيين عن نصائحك، وعن توجيهاتك، وعن محبتك".

أحمد شوبير محمد الشناوي مصطفى شوبير طارق سليمان الأهلي حراس الأهلي
