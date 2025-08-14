وسام أبو على يفاجئ متابعيه بصورته مع الأهلي.. ما السبب؟

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم إعلان إنتقاله رسميًا لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، شارك اللاعب الفلسطيني وسام أبو على متابعيه عبر حسابه الرسمي إنستجرام، صورة له بقميص النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان وسام أبو على قد خاض فترة تمرد في الفترة الأخيرة بسبب رغبته في الرحيل للدوري الأمريكي، لينضم في صفقة مدوية تخطت 7 ملايين والنصف دولار.

ونشر وسام أبو على عبر حسابه على إنستجرام، صورة للحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية، والتي أبرز فيها أن مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي أحد أفضل مباريات البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عدة مباريات صنفها الأفضل في مونديال الأندية بأمريكا، وجاء على رأسها مباراة الأهلي وبورتو التي انتهت بنتيجة 4-4.