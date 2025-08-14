مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

وسام أبو على يفاجئ متابعيه بصورته مع الأهلي.. ما السبب؟

02:08 ص الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (2)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (7)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (8)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (9)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (3)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (10)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (6)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (5)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (4)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (1)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي (6)
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

رغم إعلان إنتقاله رسميًا لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، شارك اللاعب الفلسطيني وسام أبو على متابعيه عبر حسابه الرسمي إنستجرام، صورة له بقميص النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان وسام أبو على قد خاض فترة تمرد في الفترة الأخيرة بسبب رغبته في الرحيل للدوري الأمريكي، لينضم في صفقة مدوية تخطت 7 ملايين والنصف دولار.

ونشر وسام أبو على عبر حسابه على إنستجرام، صورة للحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية، والتي أبرز فيها أن مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي أحد أفضل مباريات البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية عدة مباريات صنفها الأفضل في مونديال الأندية بأمريكا، وجاء على رأسها مباراة الأهلي وبورتو التي انتهت بنتيجة 4-4.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي الأهلي كولومبوس كرو المهاجم وسام أبو علي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان