كتب - يوسف محمد:

أقيم أمس الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الجاري، عزاء فاروق العامري والد الراحل العامري فاروق، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي الموافق 10 أغسطس الجاري.

وشهد عزاء الراحل فاروق العامري، تواجد العديد من الشخصيات الرياضية الهامة في مصر، على رأسهم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب وعدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة.

كما شهد العزاء تواجد عدد من نجوم القلعة الحمراء السابق، مثل وليد سليمان، طاهر أبو زيد، بالإضافة إلى لاعب المارد الأحمر السابق وسيراميكا الحالي سعد سمير.

وخلال تقديم نجوم الرياضة واجب العزاء في وفاة الراحل فاروق العامري، ظهر الثنائي محمود الخطيب رئيس النادي ووليد سليمان لاعب الفريق السابق، خلال دخولهم في وصلة حديث جانبي معا، قبل أن يغادر سليمان العزاء.

والجدير بالذكر أن العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق، رحل عن عالمنا يوم 26 يناير من عام 2024 بعد صراع مع المرض.

أقرأ أيضًا:

"مشروع زراعة الشعر".. أول رد فعل من كريستيانو رونالدو بعد إعلان خطوبته

"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين