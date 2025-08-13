مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

0 0
22:00

توتنهام هوتسبر

بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

65 86
19:30

الكاميرون

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

بعد أنباء زواجهما.. 20 صورة لكريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر

10:09 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 20 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الثنائي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، حديث الوسط الرياضي العالمي في الأيام الماضية، وذلك بعد أنباء اقتراب إعلان زواجهما بشكل رسمي.

ويحظي الثنائي بعلاقة قوية منذ 9 سنوات، حيث أنجبا 3 أطفال بعدما التقى الثنائي في أواخر عام 2016 داخل متجر "غوتشي" في مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك.

وعلى الرغم من امتلاك رونالدو لأكثر من طفل من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وكذلك استمرار علاقتهما معا لما يقارب ال 9 سنوات منذ عام 2016، إلا أنهما لم يتزوجا بشكل رسمي.

قبل أن تعلن منذ أيام قبولها عرض الزواج من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لخاتم من الألماس وكتبت تعليقًا "نعم أفعل ذلك.. في هذه المرة وفي كل حياتي".

ومنذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في نهاية عام 2022، استقرت العائلة في المملكة العربية السعودية معظم العام. ومع ذلك، تحرص الأسرة على زيارة البرتغال وإسبانيا بشكل متكرر للحفاظ على جذورها العائلية والثقافية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو وجورجينا رونالدو كريستيانو رونالدو جورجينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة