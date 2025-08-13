بعد أنباء زواجهما.. 20 صورة لكريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الثنائي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، حديث الوسط الرياضي العالمي في الأيام الماضية، وذلك بعد أنباء اقتراب إعلان زواجهما بشكل رسمي.

ويحظي الثنائي بعلاقة قوية منذ 9 سنوات، حيث أنجبا 3 أطفال بعدما التقى الثنائي في أواخر عام 2016 داخل متجر "غوتشي" في مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك.

وعلى الرغم من امتلاك رونالدو لأكثر من طفل من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وكذلك استمرار علاقتهما معا لما يقارب ال 9 سنوات منذ عام 2016، إلا أنهما لم يتزوجا بشكل رسمي.

قبل أن تعلن منذ أيام قبولها عرض الزواج من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لخاتم من الألماس وكتبت تعليقًا "نعم أفعل ذلك.. في هذه المرة وفي كل حياتي".

ومنذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في نهاية عام 2022، استقرت العائلة في المملكة العربية السعودية معظم العام. ومع ذلك، تحرص الأسرة على زيارة البرتغال وإسبانيا بشكل متكرر للحفاظ على جذورها العائلية والثقافية.