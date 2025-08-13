الجولة الثانية.. قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهة بيراميدز المقررة غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى كلًا من: أحمد عادل، وعبد الله جمال.

وفي خط الدفاع: محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، محمد إيهاب، وعبد الله محمد.

أما خط الوسط فشهد تواجد: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، محمد خطاري، علي الملواني، محمد سمير كونتا، عبد الرحمن كتكوت، حسن منصور، عمر القط، إبراهيم عبد العال، والإيفواري إريك تراوري.

وفي خط الهجوم وقع الاختيار على: أنور عبد السلام، نادر فرج، ومحمد زيدان