مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

0 0
22:00

توتنهام هوتسبر

بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

59 77
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

78 70
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

65 86
19:30

الكاميرون

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
21:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

الجولة الثانية.. قائمة الإسماعيلي لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

08:22 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

لاعبي الإسماعيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن القائمة النهائية التي ستخوض مواجهة بيراميدز المقررة غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة في مركز حراسة المرمى كلًا من: أحمد عادل، وعبد الله جمال.

وفي خط الدفاع: محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، محمد إيهاب، وعبد الله محمد.

أما خط الوسط فشهد تواجد: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، مروان حمدي، محمد خطاري، علي الملواني، محمد سمير كونتا، عبد الرحمن كتكوت، حسن منصور، عمر القط، إبراهيم عبد العال، والإيفواري إريك تراوري.

وفي خط الهجوم وقع الاختيار على: أنور عبد السلام، نادر فرج، ومحمد زيدان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قائمة الإسماعيلي بيراميدز الدوري المصري الإسماعيلي الجولة الثانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة