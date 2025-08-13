"فيريرا مش عاوزه".. الزمالك يطيح بمهاجمه الفلسطيني

كتب- محمد خيري:

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، عرض الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق للبيع خلال الفترة الحالية.

وعاد عمر فرج للزمالك مرة أخرى، بعد انتهاء إعارته مع فريق ديجرفورس السويدي، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأبيض في فترة الإعداد قبل بداية الموسم.

وقام نادي الزمالك بقيد عمر فرج، في سجلاته باتحاد الكرة، من أجل حفظ حقوقه، خاصة وأنه ملزم بسداد مبلغ مليون دولار لفريقه الأصلي قيمة شرائه الموسم الماضي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن فيريرا رفض الاعتماد على عمر فرج في الفترة المقبلة، في ظل عدم معرفته الكاملة به، وغيابه عن فترة الإعداد مع اللاعبين.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد، طالب اللاعب بجلب عروض خارجية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، مع رفض رحيله مجانا.