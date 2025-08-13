مباريات الأمس
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

"فيريرا مش عاوزه".. الزمالك يطيح بمهاجمه الفلسطيني

11:56 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، عرض الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق للبيع خلال الفترة الحالية.

وعاد عمر فرج للزمالك مرة أخرى، بعد انتهاء إعارته مع فريق ديجرفورس السويدي، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأبيض في فترة الإعداد قبل بداية الموسم.

وقام نادي الزمالك بقيد عمر فرج، في سجلاته باتحاد الكرة، من أجل حفظ حقوقه، خاصة وأنه ملزم بسداد مبلغ مليون دولار لفريقه الأصلي قيمة شرائه الموسم الماضي.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن فيريرا رفض الاعتماد على عمر فرج في الفترة المقبلة، في ظل عدم معرفته الكاملة به، وغيابه عن فترة الإعداد مع اللاعبين.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد، طالب اللاعب بجلب عروض خارجية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، مع رفض رحيله مجانا.

فيريرا نادي الزمالك عمر فرج
