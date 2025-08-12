مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

59 74
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

2 0
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

ماذا نتج عن اخفاء الكرات في مباراة الأهلي ومودرن؟

05:45 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الأهلي ومودرن سبورت (5)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي ومودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وقررت الرابطة توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

وتوجيه لفت نظر لأحمد مرعي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والأعتراض على الحكم أو مراقب المباراة.

كما تم توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات صفراء في نفس المباراة.

يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مودرن سبورت عقوبات مباراة الأهلي ومودرن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل| الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"