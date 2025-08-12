ماذا نتج عن اخفاء الكرات في مباراة الأهلي ومودرن؟

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي ومودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وقررت الرابطة توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب سحب أو إخفاء الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

وتوجيه لفت نظر لأحمد مرعي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لعدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والأعتراض على الحكم أو مراقب المباراة.

كما تم توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات صفراء في نفس المباراة.

يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ستاد القاهرة الدولي.