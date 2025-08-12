"لسبه هو وزوجته".. نص بلاغ زيزو للنائب العام ضد الزمالك وجماهيره

تقدم أشرف عبدالعزيز محامي لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو" اليوم الثلاثاء ببلاغ إلى النائب العام ضد نادي الزمالك وجماهيره؛ بداع سب اللاعب وزوجته، بحسب نص البلاغ.

وذكر البلاغ أن بداية إثارة الجماهير ضد زيزو والتحريض ضده كانت من قِبل مجلس إدارة نادي الزمالك بعد توجيهات من رئيس مجلس النادي بنزع صورة اللاعب من على جدران النادي بملعب الناشئين وتمزيقها ودهسها والبصق عليها وتوجيه السباب إلى الشاكي مما أدى إلى تحريض الجماهير ودعوتهم لسب اللاعب والتهجم عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي ـ بحسب نص البلاغ ـ.

وأضاف البلاغ:"إلى أن جاءت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في أولى مباريات الدوري الممتاز موسم 2025/26 بتحريض من مجلس إدارة نادي الزمالك (المشكو في حقه أولاً) عن طريق المشكو في حقهم ثانيًا وكان ذلك بطريق العلانية وعلى كافة القنوات الفضائية قاموا جميعًا بسب اللاعب وزوجته وهتك الأعراض بالسباب بقولهم (الجعان زيزو ـ هدى ياهدى بنحبك ياهدى) وهو اسم زوجة اللاعب الشاكي".

ودلل البلاغ المقدم على ما ورد به بالاستعانة بتصريحات للفنانة هدى الإتربي تنفي تلقيها دعوة من نادي الزمالك لحضور مباريات الفريق وعدم علمها بهتافات الجماهير باسمها:"هذا يدل على أن السباب كان موجهًا إلى زوجة اللاعب تحديدًا ولكن محاولة للاتفاف عن الواقعة دعا مجلس الإدارة الفنانة هدى الإتربي للتشويش وإظهار أن الجمهور يدعوا ويهتف باسم الفنانة".

وإليكم نص البلاغ: