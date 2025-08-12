مباريات الأمس
"يشارك بها حجازي وكوكا".. إعلان مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

04:44 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتفاق و الباطن في الكأس

ويستعد فريق الاتفاق الذي يضم بصفوفه النجم المصري أحمد حسن "كوكا" لمواجهة نظيره الباطن عند 06:30 مساء يوم 22 سبتمبر 2025.

كوكا كان قد انضم لصفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي لوهافر الفرنسي في أول تجربة بالمنطقة العربية بعد رحيله عن الأهلي.

موعد مباراة نيوم والحزم في الكأس

وسيتواجد كذلك أحمد حجازي مع فريق نيوم في مواجهة مع نظيره الحزم عند 06:35 مساء يوم 23 سبتمبر 2025.

وكان حجازي قد انضم لصفوف نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 إذ شارك معه بدوري الدرجة الأولى قبل الصعود لدوري المحترفين بالموسم الجديد 2025/26.

يذكر أن اتحاد جدة قد توّج بلقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره القادسية بالنهائي.

كأس خادم الحرمين الشريفين كوكا أحمد حجازي نويم نادي الاتفاق
