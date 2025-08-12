القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي موقفهم من رحيل لاعب فريقهم أحمد عبدالقادر عن صفوفهم للدوري الليبي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أنهم لا يمانعون رحيل اللاعب عن صفوفهم حال وصول عرض مناسب له وللنادي.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنهم لم يصلهم أي عرض من الدوري الليبي لضم اللاعب كما يتردد.

وكان الجناح الأيسر الدولي قد خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة بقميص قطر القطري قادمًا من صفوف الأهلي.

وشارك اللاعب بقميص فريق قطر القطري بـ 17 مباراة في الموسم الماضي سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 26 عاماً يتبقى في عقده مع النادي الأهلي موسم إذ يحق له التوقيع لأي نادِ دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء بالانتقالات الشتوية المقبلة.

