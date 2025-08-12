بالتزامن مع أنباء فسخ تعاقده.. رسالة غامضة من كهربا (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية أنباء قوية عن فسخ نادي الاتحاد الليبي تعاقده مع اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك بعد ضياع التتويج بلقب الدوري وانتهاء المسابقة المحلية.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام رسالة دينية جاءت كالتالي:"اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تزرع في قلوبنا بهجةً لا تنطفئ وأن تفتح لنا من خزائن فضلك رزقاً طيباً لا ينقطع وأن تمنحنا صحةً تعيننا على طاعتك، اللهم ارزقنا قوةً تحفظنا من الضعف والوهن وحمايةً تظلنا من مكاره الدنيا ومفاجآتها، اللهم اجعل أنفاس هذا اليوم معمورةً بالسكينة والسعادة وأوقاته محاطةً بالبركة وأعماله موصولةً بالقبول، اللهم ارزقنا عيوناً ترى الجمال فيما حولها وقلوباً ترضى بما كتبت وعقولاً تهتدي إلى الصواب، اللهم اجعل بداية يومنا فاتحة خير ومسائره خاتمة شكر وأيامنا كلها في ظل رضاك يا أرحم الراحمين".

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن خلال الانتقالات الشتوية الماضية التعاقد مع كهربا لمدة 6 سنوات قبل أن يفعل بند شرائه من الأهلي .

يذكر أن كهربا قد شارك مع الاتحاد الليبي منذ انضمامه مع الفريق في 17 مباراة بكل البطولات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا:

"هات الفلوس اللي عليك بسرعة".. رد عاجل من الزمالك على شكوى زيزو

من والد زيزو إلي نيمار.. 6 نجوم تدخلوا أولياء أمورهم في مسيرتهم الكروية