مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مالي

- -
17:00

مصر

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نيس

مباريات ودية -أندية

ريال مدريد

- -
20:00

تيرول

مباريات ودية -أندية

إنتر ميلان

- -
22:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

بالتزامن مع أنباء فسخ تعاقده.. رسالة غامضة من كهربا (صورة)

02:34 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي 1
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا بقميص الاتحاد الليبي
  • عرض 7 صورة
    احتفال كهربا بهدفه في شباك الاتحاد
  • عرض 7 صورة
    حزن كهربا بعد خسارة الاتحاد الليبي
  • عرض 7 صورة
    حزن كهربا بعد خسارة الاتحاد الليبي
  • عرض 7 صورة
    حزن كهربا بعد خسارة الاتحاد الليبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية أنباء قوية عن فسخ نادي الاتحاد الليبي تعاقده مع اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك بعد ضياع التتويج بلقب الدوري وانتهاء المسابقة المحلية.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام رسالة دينية جاءت كالتالي:"اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تزرع في قلوبنا بهجةً لا تنطفئ وأن تفتح لنا من خزائن فضلك رزقاً طيباً لا ينقطع وأن تمنحنا صحةً تعيننا على طاعتك، اللهم ارزقنا قوةً تحفظنا من الضعف والوهن وحمايةً تظلنا من مكاره الدنيا ومفاجآتها، اللهم اجعل أنفاس هذا اليوم معمورةً بالسكينة والسعادة وأوقاته محاطةً بالبركة وأعماله موصولةً بالقبول، اللهم ارزقنا عيوناً ترى الجمال فيما حولها وقلوباً ترضى بما كتبت وعقولاً تهتدي إلى الصواب، اللهم اجعل بداية يومنا فاتحة خير ومسائره خاتمة شكر وأيامنا كلها في ظل رضاك يا أرحم الراحمين".

رسالة كهربا

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن خلال الانتقالات الشتوية الماضية التعاقد مع كهربا لمدة 6 سنوات قبل أن يفعل بند شرائه من الأهلي .

يذكر أن كهربا قد شارك مع الاتحاد الليبي منذ انضمامه مع الفريق في 17 مباراة بكل البطولات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا:
"هات الفلوس اللي عليك بسرعة".. رد عاجل من الزمالك على شكوى زيزو

من والد زيزو إلي نيمار.. 6 نجوم تدخلوا أولياء أمورهم في مسيرتهم الكروية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا الاتحاد الليبي الدوري المصري الدوري الليبي الانتقالات الصيفية الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق