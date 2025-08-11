خاض فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين حصة تدريبية أولى تحضيراً لمواجهة نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.



ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجًا بدنيًا للاعب خط الوسط بالفريق عبد الله السعيد على هامش المران الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية تحت إشراف علاء أخصائي التأهيل لتجهيزه للمباراة المقبلة.

وواصل أحمد ربيع ـ المنضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية ـ برنامجه التأهيلي إذا خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من إصابة عضلية في العضلة الضامة؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وكان الزمالك قد استهل مشواره ببطولة الدوري من بطولة الدوري بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا.

