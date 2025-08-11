مباريات الأمس
إعلان

الزمالك يضع برنامجًا بدنياً للسعيد ويؤهل صفقة جديدة قبل مواجهة المقاولون العرب

07:31 م الإثنين 11 أغسطس 2025

عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك

خاض فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين حصة تدريبية أولى تحضيراً لمواجهة نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجًا بدنيًا للاعب خط الوسط بالفريق عبد الله السعيد على هامش المران الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية تحت إشراف علاء أخصائي التأهيل لتجهيزه للمباراة المقبلة.

وواصل أحمد ربيع ـ المنضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية ـ برنامجه التأهيلي إذا خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من إصابة عضلية في العضلة الضامة؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وكان الزمالك قد استهل مشواره ببطولة الدوري من بطولة الدوري بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا.

عبدالله السعيد أحمد ربيع الزمالك موعد مباراة الزمالك والمقاولون الزمالك ضد المقاولون العرب
إعلان

إعلان

