جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز

انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26 أمس الأحد، بتعادل إنبي مع فاركو سلبيا.

وتبدأ الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، بمباراة زد وسيراميكا كليوباترا التي تقام في تمام الساعة السادسة مساء.

مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 6 مساء

بيراميدز ضد الإسماعيلي - 9 مساء

طلائع الجيش ضد المصري - 9 مساء

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء

الأهلي ضد فاركو - 9 مساء

حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 9 مساء

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة - 6 مساء

غزل المحلة ضد سموحة - 9 مساء

الزمالك ضد المقاولون العرب - 9 مساء