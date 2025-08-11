مباريات الأمس
جميع المباريات

جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز

11:31 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

الدوري المصري

background

انتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26 أمس الأحد، بتعادل إنبي مع فاركو سلبيا.

وتبدأ الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل، بمباراة زد وسيراميكا كليوباترا التي تقام في تمام الساعة السادسة مساء.

مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت - 6 مساء

بيراميدز ضد الإسماعيلي - 9 مساء

طلائع الجيش ضد المصري - 9 مساء

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء

الأهلي ضد فاركو - 9 مساء

حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 9 مساء

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة - 6 مساء

غزل المحلة ضد سموحة - 9 مساء

الزمالك ضد المقاولون العرب - 9 مساء

