مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

- -
20:45

إستريلا

الدوري التركي

طرابزون سبور

- -
21:30

كوجالي سبور

الدوري البرتغالي

بورتو

- -
22:45

فيتوريا جيماريش

جميع المباريات

إعلان

"تدريب أبوتريكة والقندوسي متظلمش وبقاء رمضان".. تصريحات نارية من سامي قمصان عن فترته مع الأهلي

06:37 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي بالسيجار_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    ستوري رمضان صبحي
  • عرض 15 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار._Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    ابوتريكة
  • عرض 15 صورة
    احتفال عبداللاه جلال بهدف أبوتريكة في الصفاقسي
  • عرض 15 صورة
    احتفال عبداللاه جلال بهدف أبوتريكة في الصفاقسي
  • عرض 15 صورة
    أبوتريكة مع والده ووالدته
  • عرض 15 صورة
    أحمد القندوسي 2
  • عرض 15 صورة
    أحمد القندوسي
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 15 صورة
    تدخل ديانج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

أجاب سامي قمصان على عدد من الأسئلة التي وجهها إليه الإعلامي أحمد شوبير، خلال مشاركته في برنامج حارس الأهلي، المُذاع عبر القناة الرسمية للنادي.

وقال سامي قمصان: "كنت أتمنى العمل مع الكابتن حسام البدري والكابتن إيهاب جلال، رحمه الله، وقد استفدت من جميع المدربين الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي"

وتابع: "تمنيت ألا يرحل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، وكنت أتمنى أن أرى كريم نيدفيد يواصل مسيرته بشكل أكبر، كما تمنيت أن أكون مدربًا لمحمد أبو تريكة خلال مسيرتي التدريبية مع الأهلي"

وأضاف: "لم أشعر بالظلم لعدم وجودي ضمن الجهاز الفني مع المدرب ريبيرو، لأن ذلك أتاح فرصة لشخص آخر ليشغل هذا المنصب، وهو أمر إيجابي، كما كنت أتمنى أن أتولى تدريب فريق الأهلي بدلاً من الكابتن عماد النحاس، لكنه نجح في قيادته للفوز ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي"

واختتم حديثه قائلًا: "لم يكن هناك ظلم تجاه القندوسي أو كهربا أو ديانج؛ فالأمر كان وجهة نظر فنية من الجهاز الفني، أما القندوسي، فلم يظلم، بل كان بحاجة إلى وقت أطول مع الفريق ليظهر إمكانياته"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبوتريكة رمضان صبحي أليوديانج القندوسي سامي قمصان ريبيرو الأهلي عماد النحاس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن