القاهرة - مصراوي

أجاب سامي قمصان على عدد من الأسئلة التي وجهها إليه الإعلامي أحمد شوبير، خلال مشاركته في برنامج حارس الأهلي، المُذاع عبر القناة الرسمية للنادي.

وقال سامي قمصان: "كنت أتمنى العمل مع الكابتن حسام البدري والكابتن إيهاب جلال، رحمه الله، وقد استفدت من جميع المدربين الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي"

وتابع: "تمنيت ألا يرحل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، وكنت أتمنى أن أرى كريم نيدفيد يواصل مسيرته بشكل أكبر، كما تمنيت أن أكون مدربًا لمحمد أبو تريكة خلال مسيرتي التدريبية مع الأهلي"

وأضاف: "لم أشعر بالظلم لعدم وجودي ضمن الجهاز الفني مع المدرب ريبيرو، لأن ذلك أتاح فرصة لشخص آخر ليشغل هذا المنصب، وهو أمر إيجابي، كما كنت أتمنى أن أتولى تدريب فريق الأهلي بدلاً من الكابتن عماد النحاس، لكنه نجح في قيادته للفوز ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي"

واختتم حديثه قائلًا: "لم يكن هناك ظلم تجاه القندوسي أو كهربا أو ديانج؛ فالأمر كان وجهة نظر فنية من الجهاز الفني، أما القندوسي، فلم يظلم، بل كان بحاجة إلى وقت أطول مع الفريق ليظهر إمكانياته"