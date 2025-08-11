سامي قمصان يوضح سبب استبعاد ديانج من مباراة الأهلي ومودرن سبورت

أوضح سامي قمصان، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على القناة الرسمية للنادي، سبب غياب أليو ديانج عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال قمصان: "أليو ديانج لاعب مميز جدًا ويمتلك قدرات بدنية هائلة، لكن اختيار اللاعبين يعتمد على الجوانب الفنية والتكتيكية، المدرب يقيم اللاعب وفقًا للدور المطلوب منه داخل الملعب، ومن هذا المنطلق يتم اختيار الأنسب."

وتابع: "في كثير من الأحيان، حتى لو كان اللاعب في أفضل حالاته، قد لا يكون الخيار الأمثل في بعض المواقف، على سبيل المثال، عندما نواجه فرقًا كبيرة وتلعب علينا ضغطا عاليا، كما رأينا في كأس العالم للأندية، قد نحتاج لنوع مختلف من اللاعبين."

وأضاف: "أحيانا أحتاج إلى لاعب يستطيع تنفيذ التمريرات الهجومية بسرعة، أو لاعب يجيد تحريك الكرة بشكل أكثر فاعلية، أو يجيد التمركز بين المدافعين بشكل احترافي، وأعتقد أن ديانج سيكون له دور مميز مع المدرب خوسيه في الفترة المقبلة."

واختتم: "لدينا قائمة تضم 30 لاعبا، ومهما كانت اختيارات المدرب، سيظل هناك تساؤل لماذا لم يشارك لاعب معين لذا يجب ترك المدرب يعمل بطريقته، فهو صاحب القرار الأول، والنادي وضع ثقته فيه لأنه يسعى للنجاح، وأتمنى استمرار ديانج مع الفريق وأن يشارك في المباريات القادمة."