القاهرة - مصراوي



كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، سوء حالة أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك عبر برنامجه "حارس الأهلي" على القناة الرسمية للنادي.

وقال شوبير: "أنا تحدثت قبل انطلاق الدوري مع وليد عبد الوهاب، المسؤول عن هيئة استاد القاهرة، وقال لي: يا كابتن أحمد، لن تكون أرضية الملعب في أفضل حال، لأننا لم نتمكن من إجراء الصيانة اللازمة بسبب إقامة حفلة، وهو ما جعل وجود تنفيذ أعمال الصيانة"



وتابع: "قلت له في خمس فرق هذا الموسم تلعب على الاستاد، فرد قائلاً: لو الأمر بيدي، كنت فضلت استضافة فريقين فقط، لكنني مضطر لقبول الوضع الحالي، حاليًا، يلعب على استاد القاهرة كل من الأهلي، والزمالك، والبنك الأهلي، وزد، ومودرن سبورت، بالإضافة إلى مباريات منتخبات مصر بجميع فئاتها، وكذلك المباريات الإفريقية للأهلي والزمالك."



وأضاف شوبير: "عندي اقتراح، لماذا لا تتعاقد وزارة الشباب والرياضة مع شركة متخصصة في صيانة الملاعب، مثلما فعل المهندس حسن صقر سابقًا، عندما أبرم عقود صيانة مع شركات متخصصة لتجهيز معظم الاستادات"



وأردف: "لدي سؤال وأعرف إجابته هل جميع الأندية تدفع إيجار الاستاد، هناك أندية لم تدفع الإيجار منذ عامين، سأنتظر حتى الغد، وإذا لم يجبني أحد، سأكشف بالأرقام"



واختتم قائلًا: "إذا تجاهلتموني، انتظروا الإجابة غدا بالأرقام، وعلمت أن إيجار الاستاد يبلغ 200 ألف جنيه، ومن الممكن أن الأندية تدفع 250 ألف، لكنني أريد ملعب جيد ألعب عليه، بهذه الطريقة، أكون قد ضمنت حق الصيانة من الأندية التي تؤجر الاستاد، وأتمنى أن يعود ملف الصيانة ليكون تحت إشراف الدولة."