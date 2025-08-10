مباريات الأمس
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

11:52 م الأحد 10 أغسطس 2025
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    الإعلامي أحمد شوبير
    أحمد شوبير
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
    إمام عاشور (4)
    إمام عاشور (2)
    إمام عاشور.
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
    إصابة إمام عاشور
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (7)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
كتب - يوسف محمد:

كشف حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، عن احتمالية عودة إمام عاشور للتواجد بقائمة المارد الأحمر، خلال مباراة فاركو المقبلة ببطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات، عبر قناة الأهلي: "يمكن أن يتواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فاركو، في المباراة المقبلة بالدوري أو يتم تجهيزه للمشاركة في مباراة الجولة الثالثة".

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وغاب إمام عاشور عن معسكر النادي الأهلي في تونس قبل بداية الموسم، بسبب تأهيله للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الكتف، خلال الفترة الماضية.

والعديد من التقارير الصحفية، كانت تشير خلال الفترة الماضية، إلى إمكانية عودة عاشور للمشاركة مع الفريق، بعد أول 3 مباريات للفريق في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي إمام عاشور إصابة إمام عاشور الأهلي وفاركو
فيديو قد يعجبك:

