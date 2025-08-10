بعد جلوسه بديلا.. كواليس ما فعله الشناوي في غرفة ملابس الأهلي

كشف مصدر مُطلع كواليس ما فعله محمد الشناوي مع مصطفى شوبير في مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت أمس السبت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الشناوي جمع اللاعبين قبل الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومودرن، وتحدث معهم عن أهمية الفوز.

وأضاف المصدر أن الشناوي تحدث أيضًا مع مصطفي شوبير بين الشوطين وقام بتحفيزه، مما ينفي قصة غضبه من عدم المشاركة.

وأوضح المصدر أن جلوس حارس المرمى على الدكة كان بعلم مسبق منه، حيث تم إبلاغه قبل المباراة بيوم وهو احترم ذلك.

يُذكر أن المباراة انتهت بتعادل الأهلي مع مودر بنتيجة 2-2، على ستاد القاهرة الدولي.