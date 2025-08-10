نجم الزمالك السابق: "أفشة مش قادر وإمام عاشور سبب تراجع الأهلي"

كتب- محمد خيري:

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب إمام عاشور صانع ألعاب الفريق أثر على الأداء الفني للأهلي أمام مودرن في افتتاحية الدوري، وسبب تراجع أداء الفريق.

وتعثر فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الإسباني له خوسيه ريبيرو بالتعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره مودرن سبورت مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وقال نصار في تصريحات صحفية لبرنامج "الديفندر" على قناة الشمس: "الأهلي افتقد لصانع الألعاب في غياب عاشور، وأرى أن تراجع الأداء والنتائج مؤخرا سبب غيابه".

وأوضح: "محمد مجدي أفشة غير جاهز بدنيا، وظهر ذلك واضحا أنه غير قادر على المشاركة في الـ 90 دقيقة، وهو ما دعا ريبيرو لاستبداله".

وتطرق للحديث عن الزمالك وقال عفت نصار، أن مستوى الفريق الأبيض، هذا الموسم مبشر للغاية خاصة مع التغييرات التي تمت على إدارة الكرة.

وأوضح: "أشكر حازم إمام وميدو وعمرو الجنايني على مجهوداتهم في إعداد الفريق بالإضافة إلى الدور البارز لـ جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء في إدارة الكرة وكواليتي الصفقات الجديدة".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا وثمينًا بهدفين دون رد على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في لقاء أُقيم على ملعب "هيئة قناة السويس" في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري نسخة موسم 2025-2026.