مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق: شامم ريحة البريميرليج في الدوري المصري هذا الموسم

01:42 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (3)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (10)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (9)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (7)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (3)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (2)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (6)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ومودرن سبورت (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن بداية الدوري الممتاز هذا الموسم تختلف عن المواسم السابق.

وقال ناجي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "بداية الدوري الممتاز هذا الموسم تختلف عن المواسم السابق بسبب فترة الإعداد التي خاضتها الأندية".

وأضاف: "تلاحم المواسم السابقة كان يؤثر على المعدلات البدنية للاعبين ولكن هذا الموسم الأمر مختلف تماما".

وواصل: "بداية الدوري الممتاز هذا الموسم غير تقليدية، وجميع الفرق في الجولة الأولى اشبه ببعض في المستويات".

وتابع: "الصفقات التي أبرمتها الأندية يدل على التركيز الشديد للأندية وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة لم يكن مفاجئ".

وواصل: "شامم ريحة الدوري الإنجليزي في الدوري المصري هذا الموسم بسبب مستوى الفرق حتى الصاعدة حديثا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري أحمد ناجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟