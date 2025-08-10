نجم الأهلي السابق: شامم ريحة البريميرليج في الدوري المصري هذا الموسم

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن بداية الدوري الممتاز هذا الموسم تختلف عن المواسم السابق.

وقال ناجي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "بداية الدوري الممتاز هذا الموسم تختلف عن المواسم السابق بسبب فترة الإعداد التي خاضتها الأندية".

وأضاف: "تلاحم المواسم السابقة كان يؤثر على المعدلات البدنية للاعبين ولكن هذا الموسم الأمر مختلف تماما".

وواصل: "بداية الدوري الممتاز هذا الموسم غير تقليدية، وجميع الفرق في الجولة الأولى اشبه ببعض في المستويات".

وتابع: "الصفقات التي أبرمتها الأندية يدل على التركيز الشديد للأندية وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة لم يكن مفاجئ".

وواصل: "شامم ريحة الدوري الإنجليزي في الدوري المصري هذا الموسم بسبب مستوى الفرق حتى الصاعدة حديثا".