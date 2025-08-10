ظهر حسام حسن، لاعب نادي مودرن سبورت، وهو يعترض على حكم المباراة بعد إلغاء هدفه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 58.

وكان حسام حسن غاضبًا بشدة بسبب إلغاء هدف التعادل، ما دفع الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو "فار" للتأكد من صحة القرار. وأكدت تقنية الفار صحة الهدف، فتم إعادة القرار واحتساب الهدف لصالح مودرن سبورت وحسام حسن.

"والله ما أوفسايد".. اعتراض قوي من حسام حسن على فرار حكم المباراة بعد رفع راية التسلل في الهدف الأول 📹



وانتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.