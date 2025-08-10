مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل اعتراض حسام حسن على حكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)

05:24 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اعتراض حسام حسن
  • عرض 6 صورة
    اعتراض حسام حسن
  • عرض 6 صورة
    اعتراض حسام حسن
  • عرض 6 صورة
    اعتراض حسام حسن
  • عرض 6 صورة
    اعتراض حسام حسن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ظهر حسام حسن، لاعب نادي مودرن سبورت، وهو يعترض على حكم المباراة بعد إلغاء هدفه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 58.

وكان حسام حسن غاضبًا بشدة بسبب إلغاء هدف التعادل، ما دفع الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو "فار" للتأكد من صحة القرار. وأكدت تقنية الفار صحة الهدف، فتم إعادة القرار واحتساب الهدف لصالح مودرن سبورت وحسام حسن.

وانتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اعتراض حسام حسن على الغاء الهدف هل الهدف أوفسايد مباراة الأهلي ومودرن سبورت هدف حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟