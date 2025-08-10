القاهرة - مصراوي

حسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي ومودرن سبورت، ليفقد النادي الأهلي أول نقطتين في مستهل مشواره بالبطولة.

في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، وفي لقاء آخر، تعادل نادي الإسماعيلي أمام فريق بتروجت.

وبهذا التعادل، رفع النادي الأهلي رصيده إلى نقطة واحدة، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، متساويًا مع سبع فرق أيضا، ولكن يتفوق الأحمر بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- المصري - 3 نقاط

2- الزمالك - 3 نقاط

3- زد - 3 نقاط

4- الأهلي - نقطة واحدة

5- مودرن سبورت - نقطة واحدة

6- طلائع الجيش - نقطة واحدة

7- سموحة - نقطة واحدة

8- بيراميدز - نقطة واحدة

9- وادي دجلة - نقطة واحدة

10- بتروجيت - نقطة واحدة

11- الإسماعيلي - نقطة واحدة

12- البنك الأهلي - بلا نقاط

13- فاركو - بلا نقاط

14- حرس الحدود - بلا نقاط

15- الجونة - بلا نقاط

16- غزل المحلة - بلا نقاط

17- إنبي - بلا نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية - بلا نقاط

19-الاتحاد السكندري - بلا نقاط

20- المقاولون العرب - بلا نقاط

21- سيراميكا كليوباترا - بلا نقاط