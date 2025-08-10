مباريات الأمس
"الجماهير فاكرة هيكسبوا في دقيقة".. نجم الزمالك يعلق على تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

01:19 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

اعتبر أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن تعادل الأهلي مع مودرن سبورت في افتتاح الدوري الممتاز أمر طبيعي ويحدث في كرة القدم.

وأكد عبدالحليم في تصريحات تلفزيونية أن بعض جماهير القلعة الحمراء تتوقع حسم الانتصار منذ اللحظات الأولى للمباراة، وهو ما لا يتوافق مع واقع المسابقات.

وأوضح نجم الأبيض أن غياب المالي أليو ديانج عن التشكيل الأساسي ربما يرتبط بعدم تجديد عقده حتى الآن، مشيراً إلى أن شعور لاعبي الأهلي بالثقة المفرطة قبل مواجهة مودرن سبورت كان أحد أسباب فقدان نقطتين في بداية المشوار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ومودرن سبورت نتيجة مباراة الأهلي الأهلي اليوم
