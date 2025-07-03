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"كان نفسي اسلمه الراية".. ماذا قال شيكابالا في اعتزاله عن زيزو؟

10:36 م الخميس 03 يوليه 2025
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    شيكابالا وزيزو
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    احتفال شيكابالا وزيزو بقوز الزمالك أمس
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    شيكابالا وزيزو
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كتب - نهى خورشيد

علق محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صفقة انتقال أحمد سيد زيزو نجم الأبيض السابق إلى الغريم التقليدي النادي الأهلى.

وقال شيكابالا في تصريحات له عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر":"زعلت جدا من زيزو وقراره إنه مشي وراح الأهلي، وأنا كنت حزين اني مش بتكلم معاه من زعلي لأني باحبه وهو عشرة عمر".

واضاف:" كان نفسي وأنا باعتزال أسلم الراية لـ زيزو وهو قائد الزمالك ولكن في الآخر هو اختار حياته وأتمنى له التوفيق".

وفي سياق متصل، أعلن شيكابالا قبل قليل، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عن عمر يناهز الـ39 عاماً.

ويذكر أن أحمد سيد زيزو انتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، لمدة أربع مواسم مقبلة، وذلك قبل مشاركة الأحمر في النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

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