أشاد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يستحق الإشادة بعد نتائجه المميزة محليًا وقاريًا.

وأوضح ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن وصول الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب تصدره جدول الدوري، يعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المنافسة لا تزال قائمة، وأن الصدارة لا تعني حسم اللقب مبكرًا.

صراع الدوري وحراسة المرمى

وأضاف أن النادي الأهلي مطالب بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة المقبلة.

وفيما يخص مركز حراسة المرمى، أشار إلى أن محمد الشناوي يُعد حارسًا كبيرًا، وسيمثل إضافة قوية للفريق بعد تقليص عقوبته، متوقعًا في الوقت نفسه أن يحصل مصطفى شوبير على فرصة أكبر ليصبح الحارس الأساسي خلال الفترة المقبلة.

أفضلية الزمالك أمام بيراميدز

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك أفضلية نفسية في مواجهاته أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن “كعبه عالي” على الفريق في اللقاءات المباشرة، وهو ما قد يمنحه الأفضلية في المواجهة المرتقبة بينهما.