نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدرين باكستانيين يوم الاثنين، أن السلطات الإيرانية أعربت عن استعدادها لإرسال وفد لجولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد هذا الأسبوع.

لا موعد محدد للمحادثات المحتملة

أفاد مسؤولون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح لوسائل الإعلام، بوجود تفاؤل حذر بإمكانية وصول وفود من إيران والولايات المتحدة إلى إسلام آباد، وأضافوا أن باكستان لن تفصح عن تفاصيل خطط سفر أي من الجانبين لاعتبارات أمنية.

كما حثوا وسائل الإعلام على تجنب التكهنات بشأن موعد المحادثات، مؤكدين أن العملية لا تزال غير مستقرة.

استعدادات مكثفة في باكستان

وفي السياق ذاته، اتخذت السلطات الباكستانية سلسلة تدابير أمنية مشددة شملت إغلاق عدد من الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة إسلام آباد أمام وسائل النقل العام، وذلك في إطار الاستعدادات لجولة مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن انعقادها، كما جرى إخلاء فندقين رئيسيين في ما يُعرف بـ”المنطقة الحمراء“ من النزلاء، تحسباً لوصول وفود دبلوماسية.