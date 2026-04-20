الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

19:00

قيصري سبور

وزير الرياضة يهنئ أبطال التجديف بعد ثلاثية دولية في إيطاليا

كتب : محمد خيري

02:38 م 20/04/2026

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للتجديف برئاسة شريف القماطي، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي، عقب تحقيق ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة ليدو فيليبي الدولية، التي أُقيمت في إيطاليا خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجاري.

وأكد وزير الرياضة أن هذا الإنجاز يعكس التطور الملحوظ في مستوى التجديف الشاطئي المصري، وقدرة اللاعبين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، مشيدًا بالأداء المتميز والروح القتالية التي ظهر بها أبطال المنتخب، ومؤكدًا استمرار دعم الدولة للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت حصيلة المنتخب المصري:

ميداليتان ذهبيتان عبر ريماس أسامة في منافسات فردي الناشئين تحت 19 عامًا،
والثنائي يوسف سلامة وعلياء علي في الزوجي المختلط.

ميدالية برونزية حققها يوسف سلامة في منافسات فردي الناشئين.

كما سجل لاعبو المنتخب نتائج مميزة أخرى، أبرزها تحقيق المركزين الرابع والخامس في منافسات الفردي، إلى جانب تأهل عدد من اللاعبين إلى دور الـ16، في بطولة قوية تُعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كليتيك في خطر.. حسام موافي يحذر من عادة شائعة تدمرك بصمت
قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية
بعد موجة الزيادات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر خلال أبريل
"صورناهم لكسر عينهم".. اعترافات المتهمين بتعرية فتاة بمنزل مهجور في القليوبية
رفض طعن عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه في قضية "الشاب المصفوع"
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
