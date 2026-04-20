الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

تحركات داخل الأهلي لحسم صفقة بيع أشرف داري.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

12:06 ص 20/04/2026 تعديل في 12:15 ص
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (2) (1)
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (1) (1) (1)
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (10) (1)
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (5) (1)
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (7) (1)
    أشرف داري لاعب كالمار السويدي (9) (1)
    أشرف داري
    أشرف داري

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات جديدة تخص مستقبل المدافع أشرف داري لاعب النادي الأهلي والمعار إلى صفوف كالمار السويدي خلال الموسم الجاري.

موقف الأهلي من بيع أشرف داري

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن عقد إعارة اللاعب يتضمن بنداً يمنح النادي السويدي أحقية شراء داري بشكل نهائي عقب نهاية الموسم مقابل 750 ألف يورو.

وأشار إلى أن إدارة الأحمر لا تمانع في إتمام الصفقة في ظل وجود توجه داخل النادي للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

موقف القلعة الحمراء من بيع داري

وأضاف أن مسؤولي القلعة الحمراء يعتزمون فتح باب التواصل مع إدارة كالمار خلال الفترة القادمة من أجل مناقشة تفعيل بند الشراء رسمياً، تمهيداً لإنهاء الإجراءات قبل انطلاق الموسم الجديد.

"محامي دولي: تخفيف عقوبة محمد الشناوي أمر غير مفهوم ولا يوجد سند واضح في اللائحة"

"سجل هدفا".. 10 صور لغضب مصطفى محمد بعد استبداله أمام بريست بالدوري الفرنسي

"معلومة صحيحة".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد شكوى الأهلي ضد مودرن سبورت
عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي
ارتفاع أسعار النفط 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددًا
قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي وموعد عودة الجثمان
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)