تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن أبرز القضايا الكروية على الساحة المصرية، متطرقاً إلى مشوار الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وصراع الدوري الممتاز.

أبرز تصريحات ياسر ريان عن صراع الدوري المصري الممتاز

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية إن مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد شكلت تحدياً كبيراً للأبيض، في ظل الضغوط الجماهيرية والعصبية التي أثرت على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بغض النظر عن مستوى الأداء، مؤكداً أن الأبيض يمثل الكرة المصرية في البطولة ويستحق مساندة الجميع.

وأضاف: "على الرغم من انتمائي للأهلي أتمنى فوز الأبيض بلقب الكونفدرالية، مقابل أن يذهب لقب الدوري المصري إلى الأهلي".

صراع الأندية على الدوري

وعن المنافسة على الدوري، أوضح ريان أن الصراع لا يزال مفتوحاً بين عدة أندية على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مؤكداً امتلاك جميعهم فرصة قوية للتتويج.

أما عن صراع البقاء، فأشار إلى أن أندية الإسماعيلي وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية وفاركو تواجه خطر الهبوط، لافتاً إلى أن موقف الإسماعيلي يبدو الأكثر تعقيداً مع احتمالية كبيرة لهبوطه تصل إلى 90%.

اقرأ أيضا:

تحركات داخل الأهلي لحسم صفقة بيع أشرف داري.. ما القصة؟

محامي دولي: تخفيف عقوبة محمد الشناوي أمر غير مفهوم ولا يوجد سند واضح في اللائحة



