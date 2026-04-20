مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

إعلان

"يكسبوا الكونفدرالية ويسيبوا الدوري".. تصريحات مثيرة من نجم الأهلي السابق

كتب : نهي خورشيد

12:24 ص 20/04/2026 تعديل في 12:30 ص
    مران الأهلي الجماعي (4) (1)
    مران الأهلي الجماعي (3) (1)
    مران الأهلي الجماعي (9) (1)
    مران الأهلي الجماعي (6) (1)
    مران الأهلي الجماعي (5) (1)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (6)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (15)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (3)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن أبرز القضايا الكروية على الساحة المصرية، متطرقاً إلى مشوار الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وصراع الدوري الممتاز.

أبرز تصريحات ياسر ريان عن صراع الدوري المصري الممتاز

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية إن مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد شكلت تحدياً كبيراً للأبيض، في ظل الضغوط الجماهيرية والعصبية التي أثرت على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأشار إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بغض النظر عن مستوى الأداء، مؤكداً أن الأبيض يمثل الكرة المصرية في البطولة ويستحق مساندة الجميع.

وأضاف: "على الرغم من انتمائي للأهلي أتمنى فوز الأبيض بلقب الكونفدرالية، مقابل أن يذهب لقب الدوري المصري إلى الأهلي".

صراع الأندية على الدوري

وعن المنافسة على الدوري، أوضح ريان أن الصراع لا يزال مفتوحاً بين عدة أندية على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مؤكداً امتلاك جميعهم فرصة قوية للتتويج.

أما عن صراع البقاء، فأشار إلى أن أندية الإسماعيلي وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية وفاركو تواجه خطر الهبوط، لافتاً إلى أن موقف الإسماعيلي يبدو الأكثر تعقيداً مع احتمالية كبيرة لهبوطه تصل إلى 90%.

اقرأ أيضا:

تحركات داخل الأهلي لحسم صفقة بيع أشرف داري.. ما القصة؟

محامي دولي: تخفيف عقوبة محمد الشناوي أمر غير مفهوم ولا يوجد سند واضح في اللائحة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري الزمالك

أحدث الموضوعات

مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل وفاة الدكتور ضياء العوضي وموعد عودة الجثمان
شئون عربية و دولية

حدث بالفن | وفاة والد منة شلبي وتفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية
زووم

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

