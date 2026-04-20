التسلسل الزمني لأزمة "مودرن سبورت" والأهلي.. ورد حتحوت

أعلن النادي الأهلي أمس الأحد 19 أبريل الجاري، تقديم بلاغ رسمي للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة "مودرن MTI"، بشأن ما صدر من تصريحات تتعلق برئيس النادي محمود الخطيب، خلال برنامج "مودرن سبورت".

تصريحات هاني حتحوت بخصوص الخطيب

وبدأت أزمة الأحمر مع "مودرن سبورت" حينما تحدث مقدم البرنامج هاني حتحوت، في تصريحات، خلال تقديمه البرنامج، يؤكد خلالها على توتر العلاقة بين محمود الخطيب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بسبب قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بتحميله مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وأشار حتحوت، أن الأزمة تعود لما بعد توديع الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي، حيث وجه مجموعة من أعضاء المجلس انتقادات حادة لبيبو وتم تحميله مسؤولية تراجع النتائج، وهو ما أغضب رئيس الأحمر.

وأوضح حتحوت، أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم حالة غضب من انفراد الخطيب باتخاذ القرارات وتهميش دور المجلس، فيما رفض رئيس الأهلي هذه الاتهامات، مؤكدا أنه ترك بمفرده لمواجهة الجماهير في الفترة الماضية.

وأكد حتحوت أن كل هذه الأمور جعلت الخطيب، يقلص وره بشكل كبير في ملف الكرة بالأهلي ومنح مساحة أكبر للثنائي ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة.

واختتم حتحوت حديثه، بأن ما زاد من غضب محمود الخطيب في الفترة الماضية هو اتخاذ بعض القرارات الخاصة بفريق الكرة، دون الرجوع إليه ومعرفة وجهة نظره.

غياب الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي بخصوص أزمة اتحاد الكرة

ولم يتوقف حديث حتحوت عند هذا الأمر فقط، بل أكد أن الخطيب لم يحضر إلى مقر المارد الأحمر منذ قرابة أسبوعين، وأن كل محاولات أعضاء مجلس إدارة الأحمر للتواصل معه فشلت، بالإضافة إلى رفضه كل محاولات أعضاء المجلس والمدير التنفيذي سعد شلبي، لحضور الاجتماع الأخير المتعلق بأزمة النادي مع اتحاد الكرة.

بيان الأهلي ضد مودرن سبورت

وبعد ساعات قليلة من تصريحات الإعلامي هاني تحوت، كان ردد الأهلي حاضرا، بعدما خرج النادي في بيان رسمي صباح أمس الأحد 19 أبريل الجاري، أكد خلاله أن كل ما أثير بشأن "مقاطعته" للنادي لا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا هذه التصريحات بأنها "من وحي الخيال".

كما أوضح الأمر في بيانه، أن مثل هذه الادعاءات لا تتناسب مع مكانة النادي وتاريخه، ولا مع قيمة ورمزية رئيسه، مشيرًا إلى تمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على استقراره وحقوقه.

رد هاني حتحوت على بيان الأهلي

وعلق حتحوت على بيان الأهلي، حيث أكد في برنامجه عبر قناة "مودرن MTI"، أن المعلومة التي ذكرها في برنامجه صحيحة وردت من داخل الأهلي، وأي تعليق آخر على الأزمة سيكون أمام الجهات المختصة التي تقدم الأهلي لها بشكوى.

