الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

عضو مجلس الزمالك: الجمهور هو النجم الأول.. ونتمنى مصالحتهم بالبطولات

كتب : محمد خيري

12:40 م 20/04/2026

جماهير نادي الزمالك

أشاد محمد طارق، عضو مجلس إدارة الزمالك، بالدور المحوري الذي يلعبه جمهور القلعة البيضاء في دعم مختلف فرق النادي، مؤكدًا أنه يمثل العنصر الأهم في مسيرة النجاح خلال الفترة الأخيرة.

وأكد طارق، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، أن جماهير الزمالك كانت العامل الأبرز في مساندة الفرق، قائلًا: "الجمهور هو الحاجة الوحيدة اللي بتدي ومبتاخدش، وهو اللي شايل الفرق الفترة اللي فاتت، وبصراحة هذا الموسم جمهور الزمالك هو النجم الأول".

وأضاف: "لو في حالة رياضية مميزة في مصر مؤخرًا، فهي جمهور الزمالك، لما يقدمه من دعم مستمر ومساندة في كل الظروف".

طموحات لإسعاد الجماهير

وأشار عضو مجلس الإدارة إلى رغبة النادي في رد الجميل للجماهير، مؤكدًا:
"نتمنى نصالحهم ونفرحهم بالبطولات خلال الفترة المقبلة، لأنهم يستحقون ذلك، وإحنا بنحبهم جدًا".

كما تطرق إلى إنجاز فريق كرة السلة، موضحًا أنه كان يأمل في تحقيق لقب، وهو ما تحقق بالفعل بالتتويج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، مشددًا على أهمية البناء على هذا النجاح في المستقبل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الفريق، والعمل على مواصلة تحقيق البطولات لإسعاد جماهير النادي.

