مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

إعلان

قرار جديد من توروب للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. التفاصيل كاملة

كتب : مصراوي

02:05 م 20/04/2026

فريق الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في اللقاء الذي يُقام على ملعب ستاد الدفاع الجوي، يوم 27 أبريل الحالي، في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.

راحة للاعبي الأهلي بعد ودية زد

ووفقًا لمصدر داخل النادي، قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب خوض المباراة الودية أمام زد، والتي تُقام على ملعب مختار التتش اليوم الإثنين.

ويسعى توروب من خلال هذه الخطوة إلى منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإجهاد، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة، من أجل بدء التحضير الفني والبدني للمباراة المرتقبة.

يُذكر أن لاعبي الأهلي كانوا قد حصلوا في وقت سابق على راحة لمدة 4 أيام، عقب مواجهة سموحة في الدوري، في إطار سياسة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال ضغط المباريات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

تنبيه عاجل لملاك ومستأجري المحلات.. مهلة محدودة قبل تطبيق الغلق والتشميع
جامعات ومعاهد

زووم

حوادث وقضايا

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

