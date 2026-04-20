قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز في اللقاء الذي يُقام على ملعب ستاد الدفاع الجوي، يوم 27 أبريل الحالي، في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.

راحة للاعبي الأهلي بعد ودية زد

ووفقًا لمصدر داخل النادي، قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب خوض المباراة الودية أمام زد، والتي تُقام على ملعب مختار التتش اليوم الإثنين.

ويسعى توروب من خلال هذه الخطوة إلى منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإجهاد، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الاستعدادات لمواجهة بيراميدز.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء فترة الراحة، من أجل بدء التحضير الفني والبدني للمباراة المرتقبة.

يُذكر أن لاعبي الأهلي كانوا قد حصلوا في وقت سابق على راحة لمدة 4 أيام، عقب مواجهة سموحة في الدوري، في إطار سياسة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين خلال ضغط المباريات.