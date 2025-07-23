إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة

كتبت-هند عواد:

وجه ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة إلى حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء ومدرب منتخب مصر السابق، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "يا معلم سلامتك ألف سلامة و ربنا يقومك بالسلامة يا كابتن مصر، إلى الحبيب الغالي الأخ حسن شحاتة".

وغادر حسن شحاتة المستشفى، منذ قليل، بعد إجراء عملية جراحية في المعدة، وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي: "غادر حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها، المستشفى بعد خضوعه، مساء أمس الاثنين، لجراحة تكللت ولله الحمد بالنجاح، وباتت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة".

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