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الأهلي يعلن رسميًا عن صفقته الجديدة

10:07 م الإثنين 14 يوليه 2025
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    محمد شكري لاعب الأهلي المعار إلى سموحة
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    محمد شكري
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    محمد شكري لاعب سيراميكا
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    محمد شكري الظهير الأيسر لنادي سيراميكا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الظهير الأيسر محمد شكري قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار النادي الأهلي عبر بيان رسمي اليوم الإثنين أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات.

وقام محمد يوسف المدير الرياضي، بحسب البيان ذاته، بعد التنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم التعاقد مع المدافع ياسين مرعي قادمًا من صفوف فاركو.

اللاعب صاحب الـ 26 عاماً كان قد تدرج بصفوف ناشئين الأهلي قبل أن يرحل في موسم 2021/2020 لنادي سموحة على سبيل الإعارة.

وانضم الظهير الأيسر لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 من النادي الأهلي قبل أن يعود بعد ثلاثة مواسم للقلعة الحمراء مجددًا.

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