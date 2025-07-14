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أحمد حجازي يهنئ عبدالله السعيد بهذه المناسبة

07:37 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد ونجله
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    صلاح مع عبد الله السعيد وحجازي
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    ستوري عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد مع لاعبة فريق وادي دجلة (1)
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    عبد الله السعيد وزوجته فى سيلفى النظارات
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    عبد الله السعيد فى لحظة مرح مع أبناؤه
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    عبد الله السعيد وزوجته
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    عبد الله السعيد يستعيد زكريات الطفولة مع ابناؤه
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    عبد الله السعيد وزوجته
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    عبد الله السعيد وزوجته
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القاهرة - مصراوي

نشر أحمد حجازي، لاعب نادي نيوم إف سي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بعبدالله السعيد، مهنئا بعيد ميلاده.

وظهر أحمد حجازي برفقة صديقه عبدالله السعيد وهما يستمتعان بإجازتهما الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

وخلال الإجازة، احتفل أحمد حجازي بعيد ميلاد عبدالله السعيد الأربعين، حيث ظهر في خاصية "الستوري" على "إنستجرام" بصورة تجمعه به، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا بودا".

وكان أحمد حجازي قد انتقل من نادي الاتحاد السعودي إلى نادي نيوم إف سي في 24 يوليو 2024، حيث يشارك مع فريقه الجديد في دوري يلو السعودي، وقد نجح نادي نيوم الموسم الماضي في التتويج بلقب دوري يلو والصعود إلى دوري روشن السعودي.

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